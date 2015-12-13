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صور|حفل ختام أنشطة التربية الاجتماعية بالوادي الجديد

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صور|حفل ختام أنشطة التربية الاجتماعية بالوادي الجديد صور|حفل ختام أنشطة التربية الاجتماعية بالوادي الجديد

جانب من الحفل

نظم توجيه التربية الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، احتفالية كبرى لختام برامج ومسابقات أنشطة التربية الإجتماعية، بقاعة الاحتفالات بالمركز الاستكشافي للعوم بحي الامل بمدينة الخارجة.

شهد الحفل كل من ، صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد ، وفريدة البرنس وكيل المديرية وحسين ابو الطاهر مدير التعليم العام بالمديرية وقيادات الادارة التعليمية بالخارجة.

قال أحمد جاد موجة عام التربية الإجتماعية بتعليم الوادي الجديد، إن الإحتفالية ضمت تكريم الفائزين في الأنشطة التربوية المختلفة، التي نظمها توجيه التربية الاجتماعية ، من أجل تعزيز القيم الأخلاقية لدي الطلاب ، مثل ( المواطنة والإنتماء ، التسامح ، قبول الآخر ) ، من خلال جماعات النشاط المدرسية ، التي تعمل لتوفير بيئة تربوية إجتماعية نفسية مناسبة وآمنة للطلاب.

 

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