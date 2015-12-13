بالصور.. افتتاح المعرض السنوى للتربية الفنية بالفيوم

افتتح الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم، يرافقه ياسر عمر، وكيل المديرية، وجمال عبد الحليم، مدير عام الخدمات التربوية بالديوان، المعرض السنوى للتربية الفنية بمدرسة التجارة بنات بمدينة الفيوم.

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية شاركت فيه جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم بجميع المراحل التعليمية، ويشتمل المعرض على أعمال فنية معظمها من خامات البيئة ومستهلكات وأشغال ورقية وأشغال الجلد وأشغال الخشب.

ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة بالمعرض وما يشتمل عليه من أعمال فنية وأكد أن الفن يجعل التلميذ يكتسب مهارة الملاحظة والتفكير الدقيق.



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