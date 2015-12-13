أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. افتتاح المعرض السنوى للتربية الفنية بالفيوم

Google+ Print
بالصور.. افتتاح المعرض السنوى للتربية الفنية بالفيوم بالصور.. افتتاح المعرض السنوى للتربية الفنية بالفيوم
افتتح الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم، يرافقه ياسر عمر، وكيل المديرية، وجمال عبد الحليم، مدير عام الخدمات التربوية بالديوان، المعرض السنوى للتربية الفنية بمدرسة التجارة بنات بمدينة الفيوم.

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية شاركت فيه جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم بجميع المراحل التعليمية، ويشتمل المعرض على أعمال فنية معظمها من خامات البيئة ومستهلكات وأشغال ورقية وأشغال الجلد وأشغال الخشب.

ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة بالمعرض وما يشتمل عليه من أعمال فنية وأكد أن الفن يجعل التلميذ يكتسب مهارة الملاحظة والتفكير الدقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365