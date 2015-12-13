بالصور.. حملة نظافة بدسوق ورفع مخلفات الأمطار ومتابعة خط الصرف الجديد

شهدت مدينة دسوق، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال نظافة بالمدينة، ورفع مخلفات الأمطار بشوارع المدينة، حيث تمت متابعة أعمال الحملة بحى جنوب بشارع الغفران، وحملة حى شمال بشارع الشركات، كما تم تكليف المحاسب أسامة كامل، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بإزالة جميع مخلفات الدعاية الانتخابية بالمدينة بالكامل.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تابع الأعمال القائمة بإنشاء خط الصرف الصحى الجديد بشارع الجلاء للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، وشدد على الإدارة الهندسية ومقاول الأعمال بزيادة حجم العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل موسم الشتاء.
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