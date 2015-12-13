أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة نظافة بدسوق ورفع مخلفات الأمطار ومتابعة خط الصرف الجديد

Google+ Print
بالصور.. حملة نظافة بدسوق ورفع مخلفات الأمطار ومتابعة خط الصرف الجديد بالصور.. حملة نظافة بدسوق ورفع مخلفات الأمطار ومتابعة خط الصرف الجديد
شهدت مدينة دسوق، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال نظافة بالمدينة، ورفع مخلفات الأمطار بشوارع المدينة، حيث تمت متابعة أعمال الحملة بحى جنوب بشارع الغفران، وحملة حى شمال بشارع الشركات، كما تم تكليف المحاسب أسامة كامل، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بإزالة جميع مخلفات الدعاية الانتخابية بالمدينة بالكامل.

كما تابع الأعمال القائمة بإنشاء خط الصرف الصحى الجديد بشارع الجلاء للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، وشدد على الإدارة الهندسية ومقاول الأعمال بزيادة حجم العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل موسم الشتاء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365