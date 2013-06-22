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معتز الدمرداش: الإخوان رفضوا مناظرة الجلاد في "مصر الجديدة"

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معتز الدمرداش: الإخوان رفضوا مناظرة الجلاد في "مصر الجديدة" معتز الدمرداش: الإخوان رفضوا مناظرة الجلاد في "مصر الجديدة"

كتب : محمد عاشور منذ 50 دقيقة

قال الإعلامي معتز الدمرداش، الذي يستضيف في حلقة برنامجه " الجديدة"، اليوم، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن فريق إعداد البرنامج حاول التواصل مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة؛ ليدخلوا في مناظرة حوارية مع "الجلاد" لعرض جميع وجهات النظر، إلا أن جميع أعضاء الجماعة رفضوا دعوة البرنامج فور علمهم بأن رئيس تحرير "الوطن" سيكون ضيفا في نفس الحلقة.

من جانبه، أوضح الجلاد أنه صدر قرارا من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بعدم مناظرته في أي برنامج حواري، بعد المناظرة التي جرت الأسبوع الماضي، مع سليمان صالح، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابع "هذا موقف ضعف منهم، لأنني لا أملك أسلحة، غير الكلمة المدعمة البدلائل المنطقية".

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