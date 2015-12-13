العراق يدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول لبحث انتهاك تركيا لسيادة بغداد

>قال وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، أن العراق لم يكلف روسيا بالحديث نيابة عن العراق فى مجلس الأمن قائلا: "لن ندخل فى حلف عسكرى مع روسيا، ولدينا معسكرات عراقية وليست معسكرات أجنبية داخل البلاد".

ودعى وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى خلال جلسة أمام البرلمان العراقى، لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لمناقشة انتهاك أنقرة لسيادة بغداد قائلا: "حريصون على علاقتنا مع تركيا ولكن لا نقبل التدخل فى سيادتنا".

كما طالب وزير الخارجية العراقى، تركيا بسحب قواتها فورا من العراق وفق الأعراف الدولية، مشيرًا إلى أنه أوضح لوزير الخارجية التركى أن العراق يريد سحب القوات وليس تجميدها، مضيفًا: مصرون على إيجاد علاقة قوية مع السعودية وإيران.