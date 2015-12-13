الأمين العام لـ"نداء تونس" يستقيل من منصبه بالحزب

أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس، محسن مرزوق،الأحد، خلال لقاء للحزب فى مدينة الحمامات- أنه قرر الاستقالة من منصبه من الامانة العامة للحزب.

يذكر أن مجموعة النواب الـ31 لحركة نداء تونس قالت فى بيان أول أمس الجمعة أن الخارطة المقترحة من طرف لجنة الـ13 لا تستجيب للشروط السياسية والموضوعية لحل أزمة الحزب، معربة عن استغرابها من تحييد المكتب التنفيذى والذى اعتبرته الإطار الشرعى الوحيد التوافقى، الذى يمتلك الصلاحية السياسية والأخلاقية فى قرار أو تعديل أو نقض أى خطة حزبية.

كما اعتبرت أن تثبيت إدارة الهياكل والهياكل المحددة لديها حاليا بعد ما حدث من عزل وتغيير للهياكل الشرعية المحلية والجهوية بالداخل والخارج من طرف المشرف على الإدارة دون وجه شرعى وقانونى هو إصرار على استمرار الأزمة وعدم إيجاد حل جذرى وحقيقى.

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