مطار القاهرة يستقبل 5870 سائحا من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولى 5870 سائحا من جنسيات مختلفة وصلوا علي عدد متن عدد من الرحلات القادمة من الدول الأجنبية و العربية لزيارة الأماكن الاثرية والسياحية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن حركة الوصول بالمطار بدأت في التزايد خلال الايام الماضية , وانه خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل المطار 5870 سائحا من مختلف الجنسيات حيث وصل الى المطار 2833 سائحا اجنبي كما وصل 3037 سائحا عربي علي عدد من المجموعات السياحية وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات ثم توجهو إلي أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية

من جانبها قامت سلطات مطار القاهرة بتأمين سفر 4902 سائحا من جنسيات مختلفة منهم 2421 سائحا اجنبي و2481 سائحا عربي علي مختلف الرحلات المتجهة الي عدة دول وذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر.