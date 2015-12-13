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وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت كما يريدها المواطن خلال 6 شهور

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وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت كما يريدها المواطن خلال 6 شهور وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت كما يريدها المواطن خلال 6 شهور
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت خطة لاستكمال إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، لتحديث سرعة الإنترنت كما يريدها المواطن خلال6 شهور، وبدأنا بتحديث 6 سنترالات، وسيتم الانتهاء من كافة السنترالات والبالغة 1600 سنترال خلال 6 شهور.

وأضاف القاضى، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بمعرض كايرو آى سى تى، أن مشاركة الرئيس بافتتاح المعرض، بجانب زيادة مساحة المعرض 42% وعدد الشركات المشاركة، يمنحان المعرض أهمية أكبر بالمنطقة والجمهورية، ويضعه على خريطة المعارض الكبرى.

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