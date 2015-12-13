"المترو" تطرح "كارت ذكى" لاستخراج الاشتراكات من فئة 10 لـ100جنيه اليوم

قررت شركة المترو استخراج "كارت ذكى" للراغبين فى استخراج الاشتراكات، على أن يتم شراء هذا الكارت بقيمة 10 جنيهات من مكاتب الاشتراكات، ليتم شحنه بالمبالغ التى يرغب الراكب فى شحنها به من مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات.

وقالت شركة المترو فى بيان لها، إنه تقرر تشغيل الخدمة الجديدة بالكارت الذكى بدءًا من اليوم الأحد، على أن تباع بمكاتب الاشتراكات بجميع محطات المترو وعددها 22 مكتب اشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق .

وأضافت الشركة فى بيانها على لسان متحدثها الرسمى أحمد عبد الهادى، أنه تم تطبيق الخدمة الجديدة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتيسيرا لهم، مؤكدا ان الخدمة الجديدة تعمل من خلال شحن الكارت من فئة 10 جنيهات حتى 100 جنيه.

وأضاف عبد الهادى أن المشترك يدفع 10 جنيهات رسوم شراء الكارت الذكى لأول مرة، وأن هذا الكارت صالح لمدة 5 سنوات، ويتم شحنه على حسب احتياجات المشترك من عشرة جنيهات حتى مائة جنيه، لحين انتهاء مدة صلاحية الكارت.

وأوضح عبد الهادى أنه تسهيلا لتفعيل هذه الخدمة تقرر أن يكون الكارت لحامله (بدون اسم)، وذلك كمبادرة قامت بها وزارة النقل للتسهيل على المواطنين من التكدس والازدحام أمام شبابيك التذاكر، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية على شراء 850 بوابة جديدة للخط الأول والثانى تعمل بنظامين "مغناطيسى ولاتلامسى" وتستخدم لراكب الرحلة الواحدة وراكب الكارت الذكى أيضا، لتحل محل البوابات الإلكترونية القديمة الموجودة بالمحطات.

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