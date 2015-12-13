فيليب لام: هذا ما كتبه جوارديولا في الورقة

كشف فيليب لام قائد بايرن ميونخ عن ما كتبه مدربه بيب جوارديولا في الورقة الصغيرة التي أعطاها المدرب له في الدقيقة 60 من عمر لقاء البافاري مع جاره إنجلوشتات في الدوري الألماني.

وكان التعادل السلبي يحكم اللقاء حتى الدقيقة 65 حين سجل روبرت ليفاندوفسكي وبعده سجل لام نفسه في الدقيقة 75.

وحسم بايرن بهذا الفوز لقب بطل الشتاء في الدوري الألماني.. ليكشف بعدها لام لموقع البوندسليجا ما كتبه جوارديولا في الورقة.

"جوارديولا كتب أني يجب أن أسجل.. ويفضل بقدمي اليسرى ولإني لاعب محترف فعلت ذلك".. يقولها لام ثم يضحك.

"بعيدا عن الضحك.. كان هناك أمور مكتوبة في الورقة لن أعلنها لكن الجميع يرى كيف كنا نلعب قبلها وكيف لعبنا بعدها"

"كنا تكتيكيا مختلفين بعدها"

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بـ43 نقطة ويلاحقه دورتموند بـ35 نقطة قبل مواجهته لفرانكفورت مساء اليوم الأحد.