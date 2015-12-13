وزير الدفاع يتفقد مراحل الإعداد العسكرى والبدنى لطلبة الكليات العسكرية

تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراحل الإعداد العسكرى والبدنى للطلبة المستجدين بالكلية الحربية والاطمئنان على برامج الإعداد والتدريب التى يؤهل بها الطلبة الجدد للانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشاد القائد العام بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس والتى عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات وقدرة عالية على التحمل، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.