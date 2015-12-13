وزارة الصحة: وفاة 41 بأنفلونزا الطيور فى 20 محافظة خلال 2015

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم أنها قامت بتوفير عقار التاميفلو المضاد للفيروس " أقراص / شراب " ، وتأمين مخزون إستراتيجى منه بصفة دائمة ، فضلاً عن تنفيذ برامج لزيادة رفع الوعى و تنشيط الترصد و الإكتشاف المبكر للحالات ، و تفعيل الخط الساخن (105) الذى يعمل على مدار اليوم للرد على أسئلة المواطنين و التعامل مع الشكاوى الخاصة بإنفلونزا الطيور .
وأضافت وزارة الصحة والسكان انه تم توزيع كافة بروتوكولات التعامل مع حالات الانفلونزا وانفلونزا الطيور المترددة على المستشفيات و البوسترات الخاصة بتعريف الحالة على كافة منشآت تقديم الخدمة الصحية و العيادات الخاصة .
وأوضحت الوزارة أنه يتم تدريب الأطباء و الفرق الطبية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية لرفع كفاءة الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الإنفلونزا وانفلونزا الطيور و مكافحة عدوى الأمراض التنفسية ، وتدريبهم أيضاً على بروتوكول التعامل مع الحالات ، فيما تم تدريب الرائدات الريفيات لتنشيط دورهم على المستوى المجتمعى فى كيفية التعامل الآمن أثناء تربية الطيور ، و التخلص من الطيور النافقة و التشخيص المبكر للحالات ، فضلاً عن رفع و تحسين قدرات المستشفيات ، من خلال زيادة أسرة الرعاية المركزة و التنسيق لإحالة الحالات المصابة بين المستشفيات.
جدير بالذكر ، أن آخر الحالات المكتشفة المصابة بأنفلونزا الطيور كانت فى شهر يونيو 2015 وعددها أربع حالات تم شفاء حالتين منهم وتوفيت حالتان ، ومنذ هذا التاريخ تم الإشتباه فى 474 حالة و كانت النتائج المعملية سلبية لجميعها.
جدير بالذكر أن إجمالى الحالات المؤكدة المصابة بأنفلونزا الطيور على مستوى العالم حتى نوفمبر الماضى بلغ 844 حالة منهم 449 حالة وفاة بمعدل وفاة 53% ، اما بالنسبة للموقف فى مصر.
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