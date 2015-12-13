وزارة الصحة: وفاة 41 بأنفلونزا الطيور فى 20 محافظة خلال 2015

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى عدد الحالات التى أصيبت بأنفلونزا الطيور بلغت خلال العام الجارى 144 حالة بـ 20 محافظة توفى منهم 41 حالة بمعدل وفاة 28%، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس " انفلونزا الطيور-A/H5N1" خاصة ً مع دخول فصل الشتاء.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم أنها قامت بتوفير عقار التاميفلو المضاد للفيروس " أقراص / شراب " ، وتأمين مخزون إستراتيجى منه بصفة دائمة ، فضلاً عن تنفيذ برامج لزيادة رفع الوعى و تنشيط الترصد و الإكتشاف المبكر للحالات ، و تفعيل الخط الساخن (105) الذى يعمل على مدار اليوم للرد على أسئلة المواطنين و التعامل مع الشكاوى الخاصة بإنفلونزا الطيور .

وأضافت وزارة الصحة والسكان انه تم توزيع كافة بروتوكولات التعامل مع حالات الانفلونزا وانفلونزا الطيور المترددة على المستشفيات و البوسترات الخاصة بتعريف الحالة على كافة منشآت تقديم الخدمة الصحية و العيادات الخاصة .

وأوضحت الوزارة أنه يتم تدريب الأطباء و الفرق الطبية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية لرفع كفاءة الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الإنفلونزا وانفلونزا الطيور و مكافحة عدوى الأمراض التنفسية ، وتدريبهم أيضاً على بروتوكول التعامل مع الحالات ، فيما تم تدريب الرائدات الريفيات لتنشيط دورهم على المستوى المجتمعى فى كيفية التعامل الآمن أثناء تربية الطيور ، و التخلص من الطيور النافقة و التشخيص المبكر للحالات ، فضلاً عن رفع و تحسين قدرات المستشفيات ، من خلال زيادة أسرة الرعاية المركزة و التنسيق لإحالة الحالات المصابة بين المستشفيات.

جدير بالذكر ، أن آخر الحالات المكتشفة المصابة بأنفلونزا الطيور كانت فى شهر يونيو 2015 وعددها أربع حالات تم شفاء حالتين منهم وتوفيت حالتان ، ومنذ هذا التاريخ تم الإشتباه فى 474 حالة و كانت النتائج المعملية سلبية لجميعها.

جدير بالذكر أن إجمالى الحالات المؤكدة المصابة بأنفلونزا الطيور على مستوى العالم حتى نوفمبر الماضى بلغ 844 حالة منهم 449 حالة وفاة بمعدل وفاة 53% ، اما بالنسبة للموقف فى مصر.

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