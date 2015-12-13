إضراب العاملين بـ"بتروتريد" بالأقصر عن العمل للحصول على حقوقهم من الشركة

دخل العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، اليوم، الأحد، فى إضراب مفتوح عن العمل تضامنا مع باقى فروع الشركة على مستوى الجمهورية، التى أعلنت إضرابها عن العمل لحين تحقيق مطالبهم المشروعة، حيث طالب أكثر من 16 ألف عامل بشركة "بتروتريد" بحقوقهم فى ضم السنتين ماليا وإداريا وتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة على جميع العاملين، والكشف عن آلية توزيع الحوافز التى صرفت لعدد 2900 عامل دون غيرهم من العاملين الذى بلغ عددهم 16 ألف عامل.

ومن جانبه صرح خالد ربيع، مسئول المتابعة بمنطقة الأقصر، بأن دخول العاملين فى إضراب عن العمل حق مشروع للمطالبة بحقوقهم المهدرة منذ سنوات، وأن الإضراب سوف يستمر حتى تحقيق مطالبهم، وقال لطفى العمارى، مسئول الشئون الإدارية، إنه لا يوجد نية لفك الإضراب حتى تحقيق جميع المطالب، وجار حاليا التنسيق مع الدكتور "حمادة العمارى" عضو مجلس النواب، وباقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر للتدخل لحل الأزمة، وأوضح أنه متمسكين بحقوقهم حتى النهاية.

فيما صرح محمد حامد، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالشركة، بأن الإضراب مستمر مهما كانت النتائج، ولا تنازل عن حقوق العاملين بالشركة، وأنه رغم صدور قرار ضم السنتين واللائحة التأسيسية فإنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.