بالصور.. ضبط 1166 عبوة مواد غذائية وحلوى منتهية الصلاحية بمطروح

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، برئاسة المقدم إسلام عمارة، والقوة المرافقة له، من ضبط 1166 عبوة مواد غذائية وحلوى للأطفال منتهية الصلاحية، معروضة للبيع داخل أحد المحلات بوسط مدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "منصور.ى.ص.ع"، 34 سنة، المسئول عن إدارة أحد المحلات لبيع المواد الغذائية بشارع علم الروم، لقيامه بعرض وبيع كمية من عبوات المايونيز والشيكولاتة وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 1166 عبوة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح للعرض على النيابة.



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