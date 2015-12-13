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ضبط هاربين من السجن 28 عاماً فى قضيتى مخدرات ببنى سويف

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ضبط هاربين من السجن 28 عاماً فى قضيتى مخدرات ببنى سويف ضبط هاربين من السجن 28 عاماً فى قضيتى مخدرات ببنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم، الأحد، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وبرئاسة العميد خلف حسن، رئيس المباحث الجنائية، القبض على هاربين من السجن 28 عاماً، فى قضيتى مخدرات.

وضبطت القوة "محمد .م.ق " -26 سنة ميكانيكى مقيم بندر بنى سويف ، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 228 لسنة 2014 جنايات مركز بنى سويف ، والمقيدة برقم 47 لسنة 2014 كلى بنى سويف ، حصر رقم 829 لسنة 2014 " مخدرات " بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة 10 آَلاف جنيه.

وضبط "أحمد.م.ن" -31 سنة عامل مقيم أبوسليم - مركز بنى سويف، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10745 لسنة 2014 جنايت مركز بنى سويف، والمقيدة برقم 1886 لسنة 2014 كلى بنى سويف "مخدرات" بالسجن المؤبد.

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