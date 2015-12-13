انخفاض معدل المواليد فى الدول الصناعية يرجع لقلة خصوبة الرجال

قد يعانى عدد كبير من الرجال من ضعف السائل المنوى، لكن أن ينتشر هذا فى بعض الدول فهو أمر يدعو للبحث حيث ثبت أن هناك انخفاضا ملحوظا بمعدلات المواليد فى الدول الصناعية نتيجة لقلة الحيوانات المنوية.

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india الهندى، فإن انخفاض معدل المواليد فى جميع البلدان الصناعية لا يرجع فقط للعوامل الاجتماعية والاقتصادية ولكن أيضا الصحة التناسلية للذكور هى المسئولة عن انخفاض المواليد، نتيجة لعوامل متصلة بالخصوبة وضعف السائل المنوى.

حسب التقرير، قال باحثون من الدنمارك والولايات المتحدة وفنلندا، فى جامعة كوبنهاجن إن من العوامل المتصلة بالخصوبة ومن أحد الاستنتاجات الرئيسية التى أظهرتها نتائج الدراسة، أن انخفاض جودة السائل المنوى فى الدول الصناعية أدى إلى زيادة الإصابة بالعقم واستخدام التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب.

ووفقا للتقرير، كشفت الدراسة انخفاض جودة السائل المنوى لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم من 20 حتى 25 عاما، أما بالنسبة لـ90% من الرجال فى السن المتوسط فإنهم يعانون من انخفاض جودة السائل المنوى والحيوانات المنوية المشوهة.

أشار التقرير إلى أن العديد من المشاكل التناسلية للذكور ترجع إلى تلف الخصيتين أثناء التطور الجنيني، فى حين أن مشاكل الإنجاب يمكن أن تنشأ عن التغيرات الجينية، وتشير الأدلة إلى أن تلف الخصيتين يرجع إلى التعرض للعوامل البيئية والمواد الكيميائية الناتجة عن المصانع مما يؤثر على الغدد الصماء والتى ينتج عنها ضعف جودة الحيوانات المنوية.