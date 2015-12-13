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تسليم خطابات التعيين لـ124 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

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تسليم خطابات التعيين لـ124 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية تسليم خطابات التعيين لـ124 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية
قام اليوم المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتسليم خطابات الترشيح لـ124 من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهلات، الذين تم ترشيحهم للتعيين فى الوظائف الحكومية بالجهاز الإدارى للمحافظة ضمن مسابقة التعيينات التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عدد خمسة آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية تخصيص 124 وظيفة من تلك الوظائف، والتى تقدم لها 2896، وتم عرضهم جميعاً على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم ترشيح هذا العدد منهم وفقاً للشروط والمعايير المعلن عنها.

وحضر تسليم خطابات التعيين كل من اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أشرف القط المدير العام لفرع التأمين الصحى بالإسماعيلية، ومحمد عبدربه مدير عام التنظيم والإدارة وذلك فى إطار اعتماد نتيجة المسابقة الرسمية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتعيين عدد خمسة آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
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