محافظ أسيوط يقرر تعطيل الدراسة بالفترة المسائية لسوء الاحول الجوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط اليوم الأحد عن تعطيل الدراسة للفترة المسائية بجميع مدارس المحافظة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عبد الفتاح أبو شامة بتعطيل الدراسة بالفترة المسائية وذلك حفاظاً على الطلاب من سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أبو شامة أنه تم إبلاغ جميع الإدارات التعليمية بالمراكز المختلفة بكل التعليمات فى هذا الشأن بالإضافة إلى إلغاء جميع الرحلات المدرسية بسبب سوء حالة الطقس واتباع معايير الصحة والسلامة.

وأشار سكرتير عام المحافظة اللواء ماجد عبد الكريم إلى أن المحافظ أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة تحسباً لحدوث سيول لافتاً إلى أن غرف عمليات مديريات الخدمات ومجالس المدن والقرى تعمل على مدى الـ 24 ساعة يوميا وتقوم بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في حال حدوث أية أحداث.