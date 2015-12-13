"النوبى": مؤتمر جامعة أسيوط يسلط الضوء على تقنيات جراحة المخ والأعصاب

انتهت جلسات اليوم الأول والثانى من فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لجراحة المخ والأعصاب، والذى نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب.

وقد صرح الدكتور رضوان النوبى رئيس القسم ورئيس المؤتمر، بأن جلسات المؤتمر شهدت حضور كوكبة من المتخصصين من أساتذة وأطباء المخ والأعصاب من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، لمناقشة أحدث الدراسات والأبحاث فى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، وذلك للوصول إلى نتائج تنعكس على مصلحة ورضا المرضى، حيث تضمنت الجلسات مناقشة بحث فى جراحة أورام الغدة النخامية بالمخ بالمنظار الجراحى عن طريق الأنف، وبدون فتح الجمجمة وبدون المساس بالمخ، وقد أثبت البحث نجاح هذه الطريقة فى تقليل مدة الإقامة بالمستشفيات، بالإضافة إلى الراحة النفسية للمريض لعدم وجود فتح بالجمجمة أو جروح.

كما تمت مناقشة دراسة حول استئصال أورام المخ باستخدام جهاز الأشعة التليفزيونية، لتحديد مكان الورم أو الخراج بالمخ أثناء الجراحة، وذلك بالتصوير المستمر لمتابعة إتمام استئصال الورم أو الخراج، وقد ساعدت الدراسة فى تقليل وقت العملية والحفاظ على أجزاء المخ السليمة، والتأكد من عدم وجود مضاعفات أثناء الجراحة، هذا إلى جانب بحث جديد يعرض طريقة حديثة لتثبيت فقرات العمود الفقرى عن طريق فتحات صغيرة بالجلد بدلاً من الجرح الكبير، وقد أثبت البحث نجاحا كبيرا فى تقليل آلام ما بعد العمليات، وتجنب حدوث نزيف أو تجمع دموى أو تهتك بالعضلات أو الأوعية الدموية.

وحول علاج حالات الصرع المتكرر قام المجتمعون بمناقشة بحث يتضمن جراحة بالمخ لعلاج حالات الصرع والتى لا تستجيب للعلاج الدوائى، حيث يتم تحديد مكان البؤرة بالمخ المتسببة فى حدوث التشنجات لاستئصالها وقد أثبتت هذه الجراحة نجاحا كبيرا.

أما فيما يخص علاج الحركات اللاإرادية مثل الرعشة باليدين (مرض الشلل الرعاش)، والتى لا تستجيب للعلاج الدوائى، فقد تمت مناقشة دراسة لعلاج تلك الحالات عن طريق التدخل الجراحى بالمخ، وذلك بتوجيه التصوير بالرنين المغناطيسى، لتحديد مكان نواة أو مركز بالمخ مع استخدام جهاز خاص لجراحة المخ الثلاثية الأبعاد، ومن خلال فتحة صغيرة جدًا بالجمجمة يتم إدخال كابل رقيق جدا لتكون نهايته فى المركز الذى تم تحديده بدقة وبذلك يتم استثارة هذا المركز لوقف التشنجات، وقد أثبتت هذه الدراسة نجاحا كبيرا فى وقف الرعشة باليد، حيث استطاع المرضى بعدها استخدام الأيدى بحالة طبيعية.

كما تضمن المؤتمر عرض ومناقشة أبحاث أخرى فى استخدام المنظار الجراحى فى علاج استسقاء المخ، وأيضا فى الطرق الحديثة فى علاج آلام الوجه والعمود الفقرى والطرق الحديثة للتصوير بالرنين المغناطيسى فى المخ والعمود الفقرى.