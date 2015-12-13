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مركز إعلام زفتى ينظم ندوة "شبكات التواصل الاجتماعى وحروب الجيل الرابع"

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مركز إعلام زفتى ينظم ندوة "شبكات التواصل الاجتماعى وحروب الجيل الرابع" مركز إعلام زفتى ينظم ندوة "شبكات التواصل الاجتماعى وحروب الجيل الرابع"
نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، ندوة إعلامية بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعى وحروب الجيل الرابع" بمقر مجمع إعلام زفتى.

واستهدفت الندوة التوعية والتحذير من مخاطر وسلبيات الإنترنت على الفرد والمجتمع، وحاضر فيها الدكتور طارق محمد العفيفى أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة.

وقدم العفيفى نبذة تاريخية عن الإنترنت، وكيف نشأت وتطورت، شارحًا مزايا وخصائص الإنترنت، وخدماته المتعددة ومنها "البريد الإلكترونى، ونقل الملفات، والربط عن بعد، والبحث عن المعلومات فى قواعد البيانات العالمية".

وأكد المحاضر أن الإنترنت يؤثر على ثقافة وهوية الشعوب، ويعبث بثوابت الأديان والمعتقدات، ويهيمن على العالم كله سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

كما تحدث عن تطور الحروب والعدوان حتى وصلت إلى وسائل إعلام جديدة مثل شبكات الإنترنت، وهى الحرب الإلكترونية وتعنى انتقال الهجمات إلى رحاب الفضاء التخيلى "موقع الإنترنت" بفرض تدميرها أو تعطيلها أو تشويه محتوياتها وتعطيل البريد الإلكترونى لجهات حساسة وشخصيات قيادية وسياسية، فقد تعرضت إسرائيل فى 2001 لمهاجمة 80 موقعًا إسرائيليًا أخرجتها جميعا من الخدمة مما أضر بالاقتصاد الإسرائيلى.

وأدار الندوة حازم عبد الصمد، وخالد الطليمى، أخصائيا الإعلام، وشارك فيها موظفو المصالح الحكومية، ومكلفات الخدمة العامة، وشباب الخريجين.
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