بالصور.. جنازة مهيبة لـ"حكام" الفيوم ضحايا حادث الطريق الإقليمى

شهدت مدينة الفيوم منذ قليل، جنازة مهيبة لحكام كرة القدم الـ3 أبناء المحافظة، الذين راحوا ضحية حادث طريق وقع مساء أمس على الطريق الإقليمى عند نزلة 6 أكتوبر أثناء عودتهم من تحكيم مباراة كرة قدم بحلوان.

وشهد صلاة الجنازة المستشار وائل محمد نبيه مكرم محافظ الفيوم، وتم تأدية الصلاة ظهر اليوم الأحد بمسجد الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، وحضر الجنازة جموع من الرياضيين وحكام ومسئولى منطقة كرة القدم بالفيوم ومن بينهم اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، وأحمد صبرى البكباشى رئيس منطقة الفيوم لكرة القدم وحازم الهوارى والدكتورة سحر الهوارى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم وعضو مجلس الشعب بالفيوم، والحكام الدوليون سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف والمساعد الدولى أيمن دجيش ومن أعضاء مجلس النواب بالفيوم المهندس هشام والى وعلاء العمدة واللواء أشرف إسكندر.

وتم تشييع جثمان الحكم (إيهاب عويس) لمقابر عائلته بقرية السنباط بمركز الفيوم، بينما تم دفن جثمانى الحكمين (أحمد خميس وأحمد جمال خفاجة) بمقابر مدينة الفيوم.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا مساء أمس بمصرع 3 من حكام كرة قدم بمنطقة الفيوم، فى حادث سير أثناء عودتهم من إدارة مباراة الطيران وحلوان بالقاهرة، وهم الكابتن أحمد خميس عبد الحميد موسى 40 سنة والكابتن إيهاب عويس سعداوى 38 سنة والكابتن أحمد جمال الدين خفاجى 23 سنة .

ويعمل أحمد خميس مدرسا بمدرسة الفيوم التجريبية ويعول ولدين وهو حكم درجة أولى، وشارك كحكم رابع فى عدد من مباريات الدورى الممتاز، وإيهاب عويس الحكم المساعد بالدورى الممتاز يعمل فى الشهر العقارى بالفيوم ومتزوج ولديه ولد وبنت، والحكم المساعد أحمد جمال خفاجة حكم درجة ثانية أنهى خدمته العسكرية منذ فترة قصيرة وهو نجل الكابتن جمال خفاجة مدرب فريق الفيوم السابق لكرة القدم، والثلاثة كانوا يستقلون السيارة الخاصة بالحكم أحمد خميس وانقلبت بهم فى حادث تصادم فى طريق عودتهم إلى الفيوم بالطريق الإقليمى بعد اصطدامها بكتلة خرسانية فى المسافة من العياط للفيوم، تحرر عن الحادث المحضر 6120 لسنة 2015.



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