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ضبط 18 قضية تموينية من بينها مصنعا للسحلب يستخدم مواد مجهولة المصدر بسوهاج

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ضبط 18 قضية تموينية من بينها مصنعا للسحلب يستخدم مواد مجهولة المصدر بسوهاج ضبط 18 قضية تموينية من بينها مصنعا للسحلب يستخدم مواد مجهولة المصدر بسوهاج
أعلن العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع" شن حملة تموينية مكبرة اليوم، الأحد، أسفرت عن ضبط "18" قضية تموينية، فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر.

ومن بين المضبوطين "بيتر . و . أ" 32 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية، ويقيم دائرة مركز إخميم لإدارته مركز تعبئة بدون ‏ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط "450" كجم نشا "2168 كيس سحلب معبأ، "25" كجم سمسم، "2" خلاطة "1" طاحونة "1" ماكينة لحام "1" ميزان حساس.

‏وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث . ‏

‏وضبط "مختار .س . م " 55 سنة صاحب مخبز بلدى - ويقيم دائرة مركز أخميم لتصرفه فى "400" كجم دقيق من ‏حصة الدقيق وبيعها فى السوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12808 جنح مركز أخميم. ‏

‏وضبط "4" أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13537 جنح مركز ‏إخميم لسنة 2015 .‏

كما تم ضبط "7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ‏، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية‏، وضبط قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز‏، وضبط قضية توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وضبط قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وضبط "2" قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش‏.

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مصر 365

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