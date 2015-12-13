نصائح ضرورية لتجنب العدوى أهمها "بلاش الفوطة المبلولة"

خلال هذه الأيام، تنتشر الكثير من الأمراض المسببة للعدوى سواء بسبب نمط الحياة اليومية أو نتيجة عوامل أخرى.

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india هناك بعض النصائح يجب اتباعها للوقاية من العدوى، ومنها أنه يجب إبقاء الجلد جافا وليس رطبا، واستخدام منشفة جافة، لأن الأيدى الرطبة والمنشفة المبللة تساعد على العدوى والطفح الجلدى والالتهابات، ومن الأفضل عند الخروج من المنزل ارتداء الملابس القطنية كاملة الأكمام لتجنب لدغات الحشرات التى تساعد على انتقال العدوى.

وحسبما جاء فى التقرير أنه لتجنب العدوى، من الضرورى الاستحمام مرتين فى اليوم وتجفيف الشعر والفجوات بين الأصابع حتى لا تكون منشأ لانتشار البكتيريا والجراثيم، كما يجب ترطيب الجلد يوميا قبل الذهاب للنوم للتغلب على التعرض لجفاف الجلد.

أشار التقرير إلى أنه إذا كنت ترتدى العدسات اللاصقة أو النظارات، فيجب التأكد من مسحها بمنديل جاف قبل استخدامها، ولا يجب المشاركة فى المكياج الشخصى مثل كحل العين، ومن الأفضل استخدام المضادات الحيوية فى حالة وجود احمرار بالعين، وخلال هذه الأيام تجنب استخدام العدسات اللاصقة حتى لا تحصل على عدوى العين من التغيرات الجوية.

وأضاف أنه يجب بعد الاستحمام استخدام مجفف الشعر جيدا قبل الخروج من المنزل، بالإضافة إلى وضع كريم مضاد للفطريات ومرطب للشفاه حتى لا يحدث تشققات أو جفاف بها.