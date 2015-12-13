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القبض على 8 هاربين من قضايا جنائية في أسيوط

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القبض على 8 هاربين من قضايا جنائية في أسيوط القبض على 8 هاربين من قضايا جنائية في أسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على 8 أشخاص هاربين من تنفيذ احكام جنائية خلال حملة أمنية لضبط الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا ومن احكام نافذة بمراكز أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط اخطارآ من مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «س. ي. هـ»  ومقيم تاسا دائرة مركز ساحل سليم المحكوم عليه بالمؤبد في قضية، و«ح. ك. ح» سائق ومقيم الغريب دائرة مركز ساحل سليم المحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل.

و تم ضبط  «ا. ع. س» ومقيم غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط محكوم عليه ب3 سنوات في قضية سلاح، و«ح. م. ت »ومقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط محكوم عليه بالمؤبد في قضية سلاح، و«ا. ر. ا»24 سنة مقيم بندر منفلوط دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالمؤبد في قضية سرقة.

وضبطت القوات «ع. ص. ع» 24 سنة ومقيم بندر منفلوط دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه في قضية سرقة بالمؤبد، و«ا. م.ا»  مقيم العزية دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، و «ا. ع. ا» 35 سنة فلاح مقيم بنى محمد المراونة دائرة مركز أبنوب المحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل، تم تحرير محاضر الضبط اللازمة وجار اتخاذ اللازم اتجاه المطلوبين.

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