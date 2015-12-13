السيسي : صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية واعدة .. وحجم استثماراتها 52 مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستدعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوصفها صناعة مصرية واعدة، حيث بلغ حجم استثماراتها 52 مليار جنيه، كما بلغت صادراتها إلى 160 دولة 12 مليار جنيه.

وقال الرئيس السيسي – في كلمة عقب افتتاحه للدورة الـ 19 للمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إنه أطلع خلال تفقده أحد أجنحة الشركات التكنولوجية الكبري المشاركة على الإنجازات التكنولوجية الكبيرة في مجال البرمجيات والتي حققها شباب مصريون مخترعون في هذا المجال ، مشيرا إلى أن المسئولين عن الشركة الكبري أكدوا له أن المصريين يتمتعون بقدرات تكنولوجية هائلة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات جعلت منهم أحد أهم عقول تكنولوجيا المعلومات في العالم.

ودعا الإعلاميين لاطلاع المصريين على الإنجازات العظيمة التي حققها الشباب المصري في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ما شاهده اليوم في افتتاح المعرض الدولي للاتصالات.

وقال السيسي ” إن على الإعلاميين الذين شاهدوا الانجازات التكنولوجية الهائلة التي تحققت في المعرض أن يقوموا بواجبهم ويطلعوا المصريين عليها.