تأجيل دعوى إلغاء قرار نقل نشاط نادى "مزارع دينا" وعودتها للشركة لـ14 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمود محمد محمود رئيس المكتب الفنى للتخطيط الرياضى، والتى يطالب فيه بوقف قرار جهة الإدارة بإلغاء نقل نشاط نادى "مزارع دينا" لنشاط الشركة التابعة له، لجلسة 14 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى وزير الرياضة، ومدير الإدارة المركزية بالجيزة ومحافظ الجيزة بصفتهم، وذكر الطعن أنه تم نقل نشاط نادى "مزارع دينا" إلى الشركة الخاصة به إلا أن جهة الإدارة طعنت على القرار بعد الميعاد المحدد له وهو 30 يوم على ميعاد العقود.

وأضافت الدعوى أن جهه الإدارة ممثله فى هيئة قضايا الدولة، اعتبرت أن محافظ الجيزة ليس فى اختصاصه نطاق الشركة، فى حين أن المحافظ بمثابة وزير فى محافظته وقراراته سارية.

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