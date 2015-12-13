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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الزراعة بحظر نقل "قطن الزهر" بين المحافظات

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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الزراعة بحظر نقل "قطن الزهر" بين المحافظات الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الزراعة بحظر نقل "قطن الزهر" بين المحافظات
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وقطاع الخدمات الزراعية، بحظر نقل الأقطان الزهر من محافظة لأخرى، بحيث يتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها وفقا للقرار الوزراى 1172 لسنة 2015.

وشدد القرار على أنه فى حال ضبط حالات مخالفة ستسلم لأقرب محلج مخصص للصنف، وتحرير محضر بالواقعة، ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمى وتخصم أجرة الحليج منها وباقى الثمن يودع فى خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها، كما حظر القرار على أى محلج حلج أى أصناف من القطن غير الأصناف المرخص بها، أو حتى تشوين أى صنف مخالف أو نواتجه غير المرخص بها المحلج.

- بيان بأسماء المحالج المقرر تشغيلها وصنف القطن المرخص بحلجه بها..
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