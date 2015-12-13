حبس 8 فتيات بتهمة التحريض على الفجور داخل ملهى ليلى بفندق فى جاردن سيتى

أمر معتز زكريا، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بحبس 8 فتيات ألقى القبض عليهم داخل أحد الفنادق، بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة، والتحريض على الفسق.

كانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث الآداب تفيد بقيام مجموعة من الفتيات بالتردد على أحد الملاهى الليلية بأحد الفنادق لممارسة أعمال الدعارة، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها، بقيام 8 فتيات بالتردد إلى ملهى ليلى بأحد الفنادق يحرضن على الفسق واستقطاب راغبى المتعة لممارسة أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط 8 فتيات أثناء تواجدهن بالملهى الليلى بجاردن سيتى، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.