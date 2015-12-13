انتهاء المرحلة الأولى من ازدواج الطريق الزراعي

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إنه جار العمل حاليًا في تنفيذ ازدواج الطريق الزراعي بمجموع أطوال 77 كم.

وأضاف محافظ المنيا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لازدواج الطريق الزراعي والتي يبلغ طولها 44 كم من مدينة مطاي وحتى قرية ملاطية

وأشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية بطول 33 كم.

وأكد اللواء صلاح الدين أنه بدأ العمل في تنفيذ وصلة الشيخ فضل رأس غارب بطول 55 كم وتبدأ من بداية طريق الجيش الشرقي لتتقابل مع طريق «الشيخ فضل -رأس غارب» وسيوفر الطريق نحو 40 كم في الطريق نفسه، كما يجري حاليا تنفيذ ازدواج لطريق «الشيخ فضل- رأس غارب» بطول 90 كم.

ولفت المهندس بهاء عبد المنعم مدير هيئة الطرق والكباري بالمنيا إلى أنه ستتم إعادة رصف المسافات المعيبة بالطريق الصحراوي الغربي بطول يبلغ نحو 60 كم، ويجري حاليا رفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي القديم من قرية زاوية الجدامي في اتجاه الجنوب حتى كمين الشيخ فضل بطول 60 كم.