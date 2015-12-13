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الرئيس السيسي : مبادرتان للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات

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الرئيس السيسي : مبادرتان للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات الرئيس السيسي : مبادرتان للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات

الرئيس

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مبادرتين لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى ،أولهما مبادة “تصميم وصناعة الإلكترونيات” والآخرى” مبادرة التعليم التكنولوجى “، و ذلك فى إطار عقول مصر المستقبل .

ووصف الرئيس، فى كلمته عقب افتتاحه لفعاليات الدورة التاسعة عشر لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” “كايرو اى سي تى ” 2015، المبادرة الأولى ” تصميم وصناعة الالكترونيات” بانها صناعة مصر المستقبل لانها تقوم على تشجيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركات الانشطة الالكترونية وتصنيع الالكترونيات كثيفة العمالة وتسهم هذه الصناعة فى زيادة العائد الاقتصادى لتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات .

وأشار السيسى إلى أن المبادرة الثانية “التعليم التكنولوجى” تعتمد على تأهيل الكوادر المصرية الشابة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصل إلى 5 آلاف متدرب سنويا بشكل مباشر و11 ألف متدرب خلال التعليم المختلط .

أ ش أ

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