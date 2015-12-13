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الثلاثاء المقبل| عرض فيلم الرسوم اليابانى«جين الحافى» بمركز الجزيرة للفنون

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الثلاثاء المقبل| عرض فيلم الرسوم اليابانى«جين الحافى» بمركز الجزيرة للفنون الثلاثاء المقبل| عرض فيلم الرسوم اليابانى«جين الحافى» بمركز الجزيرة للفنون

يعرض فيلم الرســـوم المتحركــــة الياباني “جــــن الحافــــي” ،على هامش معرض “مدن مكافخة: من مشروعات عمرالية يابانية”،وذلك فى السادسة مساء الثلاثاء15 ديسمبر بمركزالجزيرة للفنون.

فيلم “جــــن الحافــــي” اخراج ماساكي مــــوري، قصة كيجــــي كانـــازاوا،أنتج عام 1983،وتدور احداثه حول معاناة اسرة يابانيــــة كبيرة،خلال الحرب العالميــــة الثانيــــة، عبر وقائع حقيقيــــة عايشها الكاتب الياباني الشهيـــر “كيجــــي ناكازاوا”، وهو في السادسة من عمره، في مدينــــة هيروشيما ،و تم ترجمــــة هذه القصة المصورة الى 21 لغــــة.

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