جوانجزو يقلب الطاولة على بطل المكسيك ويتأهل لملاقاة برشلونة في مونديال الأندية

نجح جوانجزو الصيني في الفوز على منافسه كلوب أمريكا المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، والصعود للدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، لمواجهة برشلونة الإسباني.

نجح بطل المكسيك في الدقيقة الـ 55 من المباراة في تسجيل هدف التقدم، قبل أن يدرك جوانجزو في تسجيل التعادل في الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع استطاع الفريق الصيني من إحراز هدف الفوز، وإنهاء المباراة فائزا ليواجه بطل أوروبا.

وسيلعب جوانجزو الصيني مع برشلونة الإسباني يوم 17 من الشهر الجاري في الدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها اليابان.