ضبط عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة "التوك توك" فى القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية اليوم، الأحد، من ضبط عاطل متهم بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة قائدى الدراجات النارية فى القليوبية، ويتزعم تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم لعبة على شكل جهاز لاسلكى.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة تبين من الفحص أنه أثناء مرور النقيب إيهاب جورجى، والنقيب محمد محمد أسامة الضابطين بوحدة مباحث مركز الخانكة وبصحبتهما القوة المرافقة بناحية سرياقوس – دائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية شاهدا مركبة "توك توك"، وأثناء محاولة استيقافها حاول قائدها الهرب، وتم ضبطه وتبين أنه يدعى "حمادة.م" 29 سنة، عاطل، وأثناء الفحص حضر المدعو "هانى شعراوى" 19 سنة سائق توك توك ومقيم الخصوص، وقرر أن مركبة المضبوطة ملكه، وأن المتهم المضبوط استقلها معه بزعم توصيله من منطقة أبوزعبل إلى الخصوص، وعند وصولهم لمنطقة أرض الشركات دائرة قسم الخصوص فوجئ بسيارة ماركة سوزكى يستقلها عدد 4 أشخاص مدعين أنهم ضباط وأفراد شرطة وقاموا بتفتيش المتهم وأوهمه أنهم ضبطوا بحوزته مخدر الهيروين وقاموا باصطحابه بالسيارة وأخذ مركبة التوك توك وأخبره بالحضور لقسم الخصوص لاستلامها، وعند توجهه للقسم اكتشف أنه تعرض للسرقة.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك و4 عاطلين بينهم مندوب مبيعات وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص فى انتحال صفة ضباط الشرطة والاستيلاء على الدرجات البخارية من قائدها .

تمكن المقدم أحمد الخولى، وكيل فرع البحث الجنائى من ضبط المتهمين وبحوزة الثانى لعبة على شكل جهاز لاسلكى وبحوزة الرابع السيارة رقم 469 ط س ص ماركة سوزوكى بيضاء اللون "جارى فحصها" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة جار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى تحرر عن ذلك المحضر رقم 25683 جنح مركز الخانكة لسنة 2015.