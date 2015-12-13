حبس فتاتين 4 أيام لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل شقة بحدائق الأهرام

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بحبس فتاتين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل كويتيين الجنسية وأخر سعودى بكفالة مالية 20 ألف جنيه،لاتهامهم بممارسة الدعارة بالهرم.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تمكنت من الإيقاع بالمتهمين بعدما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود شقة لممارسة الأعمال المخلة بمنطقة حدائق الأهرام، تستهدف استقطاب راغبى المتعة المحرمة من الخليجين والعرب بمقابل مادى قدره 3 آلاف جنيه فى الساعة.

تمكن فريق من المباحث من إلقاء القبض على القوادة وفتاة أخرى أثناء ممارسة الرذيلة مع كويتيين الجنسية، كما تم ضبط رجل سعودى الجنسية وفتاة فى حالة تلبس، وبحوزتهما 10 زجاجات خمور و1000 جنيه.

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