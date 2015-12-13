محمود الخطيب لـ في الجول: هذه هي أجمل 10 أهداف سجلتها في حياتي

"أنا مواليد شهر اكتوبر وكنت صاحب القميص رقم 10.. لهذا سأكشف لكم عن أجمل 10 أهداف سجلتها في حياتي".. محمود الخطيب لـFilGoal.com.

أهداف هو اسم السلسل التي تقدمها لعبة FilGoal.com..

كان ضيف الحلقة الأولى هو محمد أبو تريكة أمير القلوب. والحلقة الثانية بطلها أيقونة النادي الأهلي ومنتخب مصر والذي تغنت الجماهير باسمه "بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب".

سأل FilGoal.com الخطيب عن أجمل أهدافه في مسيرته. فقال لنا: "أنا كنت رقم 10 ومولود في شهر اكتوبر.. لذلك سأختار لكم 10 أهداف".

1) هدفي في أوديسا السوفييتي

يقول الخطيب: "أول هدف قربني من الناس وجعلهم يعرفون من هو بيبو كان هدفي في أوديسا السوفييتي".

وتابع "تم تشكيل منتخبا للأهلي والترسانة. كان من المفترض أن يلعب مصطفى رياض بجوار حسن الشاذلي. لكن في اللحظة الأخيرة علمت أن مصطفى لن يشارك، وسأبدأ أنا المباراة".

وأكمل "سجلت أنا هدفين والشاذلي هدفا. منهم كرة أعتز بها جدا".

وأضاف "سجلت يومها هدفا من زاوية صعبة جدا يشبه كثيرا هدفي في إسكو. كانت أول مرة أسجل من على الخط، وبدأ الجميع يعلم أن هناك لاعبا صاعدا يدعى الخطيب".

2) هدف في بايرن

ويضيف بيبو "هدف أخر أعتز به وهو في بايرن ميونيخ. لديه تجربة جيدة أمام الألمان إذ أيضا قدمت عرضا قويا أمام مونشنجلادباخ وكان من يراقبني اسطورة في الدفاع وهو بيرتي فوجتس".

3) هدف لم أتخيل تسجيله

يقول بيبو لـFilGoal.com: "في مباراة كوتوكو سنة 1987 وصلتني كرة عالية على حدود منطقة الجزاء".

وتابع "وقتها فكرت. الكرة صعبة، لو صوبتها غالبا ستذهب في السماء وسيكون منظري غير جيد على الإطلاق وسط اللاعبين :)".

وأضاف "لكن لو جاءت....".

وابتسم مفصحا "كل هذا جال في خاطري سريعا. في النهاية قلت لنفسي لو وصلت على المنطقة التي أريدها في قدمي ستكون هدفا رائعا. فلماذا لا أجرب".

وأتم "هذا الهدف لم أتخيل أن أسجله وأن يكون جميلا. من الأهداف الـ10 فعلا المقربة لقلبي".

4+5+6+7) أهداف دولية

واختار الخطيب: "هناك هدف في الجزائر. والأحلى كان في تونس".

وأضاف "هناك هدف أخر أحبه في كوستاريكا بدورة الألعاب الأوليمبية. ورابع في نيجيريا في أمم إفريقيا".

8+9+10) هدفان أخران في كوتوكو

وأتم بيبو "هناك هدفان أيضا سجلتهما في كوتوكو.. هذا كان أجملهم".