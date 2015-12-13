عمرو جمال وعاشور ينضمان لتدريبات الأهلي

عاد الثنائي عمرو جمال وحسام عاشور للمشاركة في تدريبات الأهلي اليوم الأحد، بعدما غاب عن الفوز الودي على بورتو 7-0 بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق عن تماثل عمرو جمال للشفاء من الإصابة بثقل في عضلة السمانة .

وبات المهاجم الدولي جاهزا لمواجهة سموحة.

كما انتظم عاشور في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد.

وتعافى اللاعب من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية التي أبعدته عن ودية بورتو.

ويغيب عاشور عن مباراة سموحة للإيقاف بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء.