خبر في الجول – تعرف على أول مركز طلب باكيتا تدعيمه في الزمالك

طلب مدرب الزمالك الجديد ماركوس باكيتا أن يتعاقد الفريق مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي طلب المدرب البرازيلي الجديد في ظل وجود الظهيرين محمد عادل جمعة وشريف علاء اللذين استقطبهما الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية بجانب حمادة طلبة الذي لعب أغلب فترات الموسم الماضي في هذا المركز.

وعلم FilGoal.com أن المدرب البرازيلي يعتمد على الانطلاقات من الأطراف لذا يحتاج إلى ظهير أيسر غير المتاحين له في قائمة الفريق.

ويقود باكيتا تدريب اليوم الأحد الذي يستعد الزمالك فيه لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري.