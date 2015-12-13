أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – تعرف على أول مركز طلب باكيتا تدعيمه في الزمالك

Google+ Print
خبر في الجول – تعرف على أول مركز طلب باكيتا تدعيمه في الزمالك خبر في الجول – تعرف على أول مركز طلب باكيتا تدعيمه في الزمالك

طلب مدرب الزمالك الجديد ماركوس باكيتا أن يتعاقد الفريق مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي طلب المدرب البرازيلي الجديد في ظل وجود الظهيرين محمد عادل جمعة وشريف علاء اللذين استقطبهما الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية بجانب حمادة طلبة الذي لعب أغلب فترات الموسم الماضي في هذا المركز.

وعلم FilGoal.com أن المدرب البرازيلي يعتمد على الانطلاقات من الأطراف لذا يحتاج إلى ظهير أيسر غير المتاحين له في قائمة الفريق.

ويقود باكيتا تدريب اليوم الأحد الذي يستعد الزمالك فيه لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع