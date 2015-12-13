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لليوم الثانى على التوالى.. هاشتاج "سامح شكر الدكر" يتصدر "تويتر"

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لليوم الثانى على التوالى.. هاشتاج "سامح شكر الدكر" يتصدر "تويتر" لليوم الثانى على التوالى.. هاشتاج "سامح شكر الدكر" يتصدر "تويتر"
استمر هاشتاج "سامح شكرى الدكر" على قائمة الأعلى تداولا على موقع المدونات المصغرة "تويتر" لليوم الثانى على التوالى، للإشادة بفعل وزير الخارجية "سامح شكرى" أمس بالسودان بإبعاد ميكرفون "الجزيرة" من أمامه ورفض حضور مندوبى الفضائية القطرية للجلسة الختامية لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم.

ودعمت تغريدات رواد موقع "تويتر" ما فعله الوزير، عبر عدد من الهاشتاجات، تصدر خمسة منها أمس قائمة "الأكثر تداولاً" عبر الموقع، والتى تمثلت فى هاشتاجات "وزير الخارجية" و"سامح شكرى" و"الجزيرة" و"سامح شكرى الدكر"، إضافة إلى هاشتاج يسب دولة قطر صراحة.

وكان بعض عناصر الإخوان على "تويتر" قد دشنوا عدد من الهاشتاجات المهاجمة لـ"شكرى" إلى إنها اختفت اليوم، الأحد، فى الوقت الذى حفاظ فيه هاشتاج "سامح شكرى الدكر" على مكانته فى قائمة الأعلى تداولا على "تويتر".


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