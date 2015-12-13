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مقتل طفل فى سقوط قذائف هاون على دمشق

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مقتل طفل فى سقوط قذائف هاون على دمشق مقتل طفل فى سقوط قذائف هاون على دمشق

>ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن طفلا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط ثلاث قذائف هاون على العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوكالة أن القذائف أطلقها اليوم الأحد مسلحون متحصنون فى ضاحية الغوطة الشرقية بالعاصمة.
>ويسيطر على الغوطة الشرقية معارضون يقاتلون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وكثيرا ما يشن المقاتلون هجمات بقذائف الهاون على دمشق، قاعدة السلطة للأسد.

وقتل مدنيان أمس السبت وأصيب ستة آخرون جراء سقوط 15 قذيفة هاون على دمشق.
>وتشن الطائرات الحربية السورية غارات جوية على مواقع المعارضة قرب دمشق.
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