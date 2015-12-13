إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، فتح معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة بفلسطين لإدخال البضائع والمساعدات لغزة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم المقدم منير الغلبان- فى تصريح صحفى اليوم- أن "سلطات الاحتلال فتحت المعبر لإدخال 650 شاحنة محملة ببضائع للقطاعات التجارية والزراعية والمساعدات"، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهى والسولار والبنزين الخاص بالقطاع التجارى والمواصلات، إلى جانب إدخال كمية محدودة من السولار الخاص لمحطة توليد الكهرباء.

وأضاف أنه "سيتم إدخال 9 شاحنات محملة بالفواكه، و50 شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب، و100 شاحنة محملة بمواد غذائية وبضائع للقطاع التجارى، بالإضافة إلى 5 شاحنات محملة بالمساعدات لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وذكر أنه سيتم إدخال مواد بناء منوعة لصالح المتضررين من ضمنها أسمنت، بالإضافة إلى إدخال 80 شاحنة محملة بالحصمة للمشاريع القطرية، و38 شاحنة محملة بالأسمنت للمشاريع التركية.

ولفت الغلبان إلى أنه سيتم تصدير 13 شاحنة محملة بالخضروات وشاحنة محملة بالتوت الأرضى "فراولة" وشاحنة أخرى أيضا محملة بالملابس الجاهزة للضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر معبر (كرم أبو سالم) المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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