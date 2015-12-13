طلاب ومشرفين مدرسة ابتدائية بالدقهلية يزورون مركز شرطة نبروه

قام عدد من الطلاب والمشرفين بمدرسة نبروه الإبتدائية المشتركة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بزيارة مركز شرطة نبروه للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى خدمة المواطنين.

وقد لاقت الزيارة استحسان من جانب المشرفين والطلبة لما تلقوه من معلومات تفيد الطلبة فى حياتهم العملية والمستقبلية ووعيهم بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية أمن المجتمع والذى ينعكس بالإيجابى على الحالة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن ذلك يأتي استمراراً لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعزيز علاقة رجل الشرطة بالمواطن وتعزيز مفهوم الشراكة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع من خلال التعريف بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة وأهمية رسالتهم فى حفظ الأمن وأهمية دور الفرد لمساعدتهم فى أداء تلك الرسالة بهدف تنمية الثقة والتفاهم والإحترام المتبادل بين رجال الشرطة وكافة شرائح المجتمع وتوعية طلاب المدارس بالجرائم والمخالفات التى تهدد الأمن ونتائجها السلبية على المجتمع بما يدعم الإتجاهات الإيجابية لديهم نحو العمل الشرطى وإحترام القانون وتبلور الحس الأمنى لديهم وصولاً إلى مفهوم الأمن المجتمعى.