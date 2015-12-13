فوائد العسل.. كل ما تريد معرفته عن الاستخدامات الطبية والغذائية

تاريخ العسل

خصائص العسل ومكوناته

العسل الأبيض هو الغذاء الذى يفرزه النحل باستخدام رحيق من الزهور، وذلك عن طريق تحويل الرحيق إلى عسل بواسطة عملية تسمى "القلس والتبخر"، ثم يتم تخزينه كمصدر للغذاء الأساسى فى شمع العسل داخل خلية النحل.>منذ أربعة آلاف سنة، كان العسل يستخدم كدواء، حيث كان القدماء يعتقدون أنه فعال فى علاج اختلالات الجسم وعلى سبيل المثال:>• استخدم الفراعنة منذ أكثر من خمسة آلاف العسل فى العلاج.>• قدماء المصريين استخدموا العسل موضعياً لعلاج الجروح.>• الإغريق القدماء كانوا يعتقدون أن تناول العسل يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول.>• أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على قوة العسل فى الشفاء.>• كما ذكر القرآن قدرة العسل على الشفاء.>وفقاً لقاعدة البيانات الغذائية الوطنية الخاصة بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن ملعقة واحدة من العسل (حوالى 21 جراما) تحتوى على 64 سعر حرارى، 17.3 جراما من الكربوهيدرات، 0 جرام من الدهون و0 جرام من البروتين، والفركتوز بنسبة 38.2?، والجلوكوز بنسبة 31.3?، والمالتوز بنسبة 7.1?، والسكروز بنسبة 1.3?، والماء بنسبة 17.2?، والسكريات الأخرى بنسبة 1.5? .

وتوصى منظمة الصحة العالمية (WHO) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول العسل يومياً كعلاج طبيعى للسعال، حيث إن العسل يحتوى على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن، لكنه عنى بمضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات وله آثار مهدئة.

وأشارت دراسة أجريت عام 2007 بجامعة بنسلفانيا كوليدج للطب أن العسل يقلل من السعال الليلى ويحسن نوعية النوم لدى الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسى العلوى أفضل من أدوية السعال أو أى علاج آخر.

ويتكون العسل من الجلوكوز، الفركتوز، والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفات والكلور، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، ومستوى الرقم الهيدروجينى الحمضى يكون بين 3.2 و 4.5 وهو ما يساعد على منع نمو البكتيريا، فى حين أن المكونات المضادة للأكسدة تنظف الجذور الحرة، والخصائص الفيزيائية من العسل تختلف باختلاف النباتات المحددة التى تم استخدامها لإنتاجه، وكذلك محتوى المياه.

فوائد العسل

1. يخفف الحساسية

>يعتبر العسل من أقوى مضادات الاكسدة إضافة إلى أنه يحتوى على مضادات للالتهابات تجعله فعال فى تهدئة السعال وهو ما أدى إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن يقلل أعراض الحساسية الموسمية.>وأكد الدكتور ماثيو برينيك، طبيب ناتوروباتشيك فى فورت كولينز، كولورادو، أن العسل يحتوى على كميات صغيرة من حبوب اللقاح، والتى يمكن أن تؤدى إلى الاستجابة المناعية وتنتج الأجسام المضادة للغبار.



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2. مشروب طاقة طبيعى

>العسل مصدر ممتاز للطاقة حيث تحتوى كل ملعقة طعام من العسل على 17 جراما من الكربوهيدرات، ويدخل مباشرة فى مجرى الدم ويمكن أن يحقق دفعة سريعة من الطاقة، كما أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يعمل كمصدر للطاقة على المدى القصير، لا سيما فى التمارين الرياضية التى تعتمد على التحمل لفترة أطول.

3. يقوى الذاكرة

>يحتوى العسل على المواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى منع تلف وفقدان خلايا الدماغ.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2011 نشرت فى مجلة سن اليأس، أن ملعقة يوميا من العسل قد تعزز الذاكرة للنساء بعد سن اليأس، والتى يمكن أن توفر علاجا بديلا لتراجع الذاكرة المرتبطة بالهرمونات.

4. يعالج السعال

>العسل يمكن أن يكون علاج جميع الأمور التى تتعلق بنزلات البرد المزعجة، حيث أن السعال المستمر يمكن علاجه مع ملعقتين من العسل يومياً.

ووفقاً لدراسة أجريت مؤخراً ونشرت فى دورية طب الأطفال، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و5 سنوات الذين يعانون من السعال الليلى نتيجة لنزلات البرد تحسنوا عندما تناولوا ملعقتين من العسل قبل 30 دقيقة من الذهاب إلى السرير.

وأوضح الباحثون أن العسل يحمى الحلق من السعال المتواصل، ويمكن استخدامه فى علاج التهابات الجهاز التنفسى العلوى.

5. يساعد على النوم

>العسل يمكن أن يسبب ارتفاع فى الأنسولين وإفراز هرمون السيروتونين "الناقل العصبى الذى يحسن المزاج والسعادة".

وأوضحت رينيه فيسيك، اختصاصية التغذية فى سياتل ساتون، بشيكاغو، أن الجسم يحول السيروتونين إلى الميلاتونين، وهو المركب الكيميائى الذى ينظم الطول ونوعية النوم.

وعلاوة على ذلك، يحتوى العسل أيضا على العديد من الأحماض الأمينية، بما فى ذلك التربتوفان الذى يتم تحويله إلى مادة السيروتونين ومن ثم إلى الميلاتونين، ويساعد على النوم، لافتةً إلى أن هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم دورات النوم واليقظة.

6. يعالج قشرة الرأس

>كشفت دراسة علمية نشرت مؤخراً فى المجلة الأوروبية للأبحاث الطبية، أن وضع العسل على فروة الرأس لمدة ثلاث ساعات قبل الشطف يؤدى إلى علاج تساقط الشعر، وذلك بفضل خصائصه المضادة للجراثيم والفطريات.

وأوضح الباحثون أن العسل يمكنه علاج التهاب الجلد الدهنى وقشرة الرأس، والتى غالبا ما تكون ناجمة عن فرط نمو الفطريات، وعلاوة على ذلك، لديه خصائص مضادة للالتهابات، والتى تعالج احمرار وحكة فروه الرأس.

7

. يعالج الجروح والحروق

>العسل مضاد حيوى طبيعى ويمكن أن يعمل داخليا وخارجياً، ويمكن استخدامه كعلاج تقليدى للجروح والحروق، حيث إنه يطهر الجروح والقروح من الأنواع الرئيسية من البكتيريا المقاومة للميثيسيلين مثل المكورات العنقودية الذهبية (MRSA).

ووجدت دراسة علمية نشرت فى المجلة البريطانية للجراحة عام 2005، ان العسل يحسن من التئام الجروح والقروح.

وقد استخدم العسل نظراً لخصائصه الطبية لأكثر من 2000 سنة وتستمر الاستفادة من هذه الخصائص باعتبارها مساعدات صحية متعددة الأغراض.

كيفية دمج المزيد من العسل فى النظام الغذائى الخاص بك

نصائح سريعة:

المخاطر الصحية المحتملة لـ تناول العسل

>التجريب هو مفتاح الحل عند استبدال العسل بالسكر، حيث يمكن استخدام العسل فى عمل الخبز، عن طريق استخدام ¾ كوب من العسل بدلا من كوب واحد من السكر، وتخفض درجة حرارة الفرن 25 درجة فهرنهايت.>• التحلية بالعسل فى القهوة أو الشاى>• وضع العسل على قمة الخبز المحمص أو الفطائر>• خلط العسل مع اللبن، والحبوب، ودقيق الشوفان أو لمزيد من التحلية الطبيعية>النظام الغذائى أو نمط الأكل الشامل هو الأهم فى الوقاية من الأمراض وتحقيق صحة جيدة، فمن الأفضل اتباع نظام غذائى مع مجموعة متنوعة من الأطعمة باعتبارها مفتاح الصحة الجيدة، حيث إن العسل لا يزال شكلا من السكر والسعرات لذلك يجب أن يستخدم باعتدال.

وتوصى جمعية القلب الأمريكية بعدم حصول النساء على أكثر من 100 سعر حرارى فى اليوم من السكريات المضافة، أما الرجال يفضل ألا يتعدوا الجرعة الموصى بها وهى 150 سعرا حراريا فى اليوم، وهذا هو ما يزيد قليلاً عن ملعقتين للنساء وثلاث ملاعق للرجال.

•العسل ممنوع للأطفال الرضع الأقل من عام واحد

>قد يحتوى العسل على بعض العوامل الجرثومية التى تسبب التسمم الغذائى للرضع وهو نوع نادر ولكنه خطير من التسمم الغذائى يمكن أن يؤدى إلى الشلل، وأكد الباحثون أنه حتى العسل المبستر قد يحتوى على هذه الجراثيم، لذلك من المستحسن للأطفال الرضع تحت 1 سنة عدم تناول العسل.