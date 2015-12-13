محافظة الإسكندرية: استقبلنا نوة قاسم بدون مشكلات

أصدرت محافظة الإسكندرية بيان رسمى، اليوم، الأحد، قالت فية أنه نتيجة للمجهودات التى قامت بها محافظة الإسكندرية فى استقبال النوات والأمطار بموسم الشتاء، حيث استقبلت الإسكندرية نوة قاسم متوسطة الأمطار بدون أية مشكلات تذكر، وذلك بعد قيام المحافظة والجهات المعنية بالعديد من أعمال الصيانة والتطوير بشبكات الصرف الصحى وتطهير شنايش الأمطار وفتح المصبات المغلقة منذ فترة زمنية طويلة والتى ساهمت بدورها فى عدم تجمع الأمطار وسيولة الحركة المرورية.

وأكدت المحافظة على أنها تواصل مجهوداتها للانتهاء من كافة المشروعات وأعمال الصيانة التابعة لشبكة الصرف الصحى لمواجهة النوات القادمة ومواجهة الأمطار القادمة دون أية مشكلات.

كما واصلت أحياء الإسكندرية حملات الإزالة ورفع الإشغالات ومواجهة البناء المخالف، حيث شن حى غرب برئاسة محمد فهيم، حملة لإزالة الإشغالات بنطاق الحى حيث تم فيها إزالة العديد من الإشغالات والحدائد والتحفظ على ماكينة غسيل سيارات عند سور شادر الخشب تقاطع سلطان شاه وشارع الأمان وتم إزالة سقيفة 76 شارع الأهوازى الورديان والتحفظ عليها مع تحرير محاضر المخالفات اللازمة وذلك بوجود شرطة المرافق بالحى ومديرى ومفتشى المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ومأمور الضبطية القضائية بالحى.

وقام محمد فهيم رئيس حى غرب بزيارة ميدانية تفقدية بنطاق حى غرب للتعرف على نقاط القوة والضعف بالحى وأهم المشكلات وسبل حلها حيث قام بزيارة حديقة شارع المكس ووجه الجهات التنفيذية بالحى لتطويريها لاستخدامها لاستفادة مواطنى غرب.

وتفقد شارع المكس ومنطقة الصينية بالورديان كما زار مشروعات الصرف الصحى بالخطه الاستثماريه وذلك بشارع 218، وكذلك تم زيارة محطة التنقية الغربية للصرف الصحى بشارع 218 وتوجه سيادته إلى منطقة نجع العرب شارع صفر واستمع إلى مشاكل أهالى المنطقة والحلول المقترحة لتفادى حدوث الكارثة التى حدثت للمنطقة نتيجة ارتفاع منسوب مياه ترعة النوبارية.

من جهه أخرى قام سامى شلتوت، رئيس حى العجمى، برفع حالة الاستعداد وإعلان حالة الطوارىء لمواجهة البناء المخالف لإعلاء هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وأجرى الحى وإدارة إشغال الطريق بحملة بنطاق الحى لمتابعة أعمال البناء المخالف وتمكنت الحملة من التحفظ على خلاطة صب خرسانة أثناء العمل بعقار مخالف بناء بدون ترخيص بشارع تقسيم المعلمين خلف ش عائلات ميدان من ش الحنفية البيطاش وتم وقف الأعمال.

كما تم التحفظ على خلاطة صب خرسانة تعمل بعقار مخالف بناء بدون ترخيص بشارع الشيخ خليفة متفرع من ش الحنفية البيطاش وتم وقف أعمال البناء.

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