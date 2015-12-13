حبس طالب متهم بالشروع فى قتل فتاة وسرقتها لشكه فى علاقتها بآخر بشبرا الخيمة

أمر شريف شحاتة، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة محمد عبد الرحمن بحبس "طالب ثانوى" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع فى قتل طالبة تربطه بها علاقة عاطفية، لشكه فى ارتباطها بشخص آخر.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "ليلى . أ" – 17سنة - طالبة بالصف الثانى التجارى مصابة بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليمنى واشتباه نزيف داخلى بالبطن وتم حجزها للعلاج .

بالانتقال وسؤال المجنى عليها قررت أنها أثناء سيرها بشارع البطل ببهتيم لشراء بعض احتياجات المنزل قام المتهم " محمد . ع " - 17 سنة - طالب بالصف الثالث الثانوى بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها والاستيلاء على السلسلة الذهبية الخاصة بها وهاتفها المحمول.

تمكن النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه على علاقة عاطفية بالمجنى عليها ونمى إلى علمه أنها على علاقة بشخص آخر وأثناء قيامه بمعاتبتها صفعته على وجهه فتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط حوزته.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 30216 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.