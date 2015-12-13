اليوم..غلق باب الترشح لعمادة كلية التربية بجامعة طنطا

صرح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة أن اليوم الموافق الأحد 13 ديسمبر الجاري هو اخر موعد لتلقي أوراق المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية بالجامعة والذي بدأ اعتباراً من يوم الاثنين 7 من ذات الشهر، على أن يتم الاعلان المبدئي لأسماء المتقدمين غداًالاثنين.

وأشار الدكتور عبد الحكيم أنه من المقرر أن تبدأ لجنة اختيار العمداء بالجامعة المشكلة برئاسته وعضوية كل من الدكتور مصطفى أحمد فؤاد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور محسن محمود مقشط الاستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور عبد الملك عبدالرحمن والدكتور منير عبدالله حربي الأساتذة المتفرغين بكلية التربية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر تلقي الطعون والبت فيها .. مضيفاً أنه سيتم اعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الاربعاء 16 ديسمبر وفحص وتقييم ملفات المتقدمين يوم 21 من الشهر نفسه.

ويتم بعدها إجراء المقابلات وتقديم العروض يوم الثلاثاء 22 ديسمبر.