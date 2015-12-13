"المهندسين" بالإسكندرية تطلق الفوج الثانى من مبادرة " شرم فى قلوبنا"

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برنامج الفوج الثانى من مبادرة " شرم فى قلوبنا" لتشجيع السياحة الداخلية فى مصر تت رعاية لجنة العلاقات العامة ولجنة الرحلات.

وقالت المهندسة سمر شلبى، رئيس النقابة، فى بيان اليوم، إن تنظيم الرحلات إلى شرم الشيخ تأتى فى إطار دعم الأقتصاد للدولة من خلال تنشيط السياحة الداخلية.

وأشارت المهندسة سمر شلبى إلى دور النقابة كأحد مؤسسات الدولة فى الأهتمام بمختلف القضايا الوطنية والعمل بطرق مختلفة على دعم وتنشيط السياحة المصرية.

وأوضح المهندس هادر ميتو وكيل النقابة ، أن تنظيم الفوج الثانى لرحلات شرم فى قلوبنا جاء استجابة للأقبال الشديد من مهندسى الإسكندرية للمشاركة فى تنشيط السياحة الداخلية، مشيراً أن النقابة توفر العديد من الرحلات الداخلية لمهندسيها والتى تتميز بقلة التكاليف وفى أفضل أماكن الأقامة.