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تشكيل لجان لـ"حملة إحنا الشباب ياريس" بالمحافظات لإنشاء مجلس نواب للشباب

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تشكيل لجان لـ"حملة إحنا الشباب ياريس" بالمحافظات لإنشاء مجلس نواب للشباب تشكيل لجان لـ"حملة إحنا الشباب ياريس" بالمحافظات لإنشاء مجلس نواب للشباب
قال ياسر التركى، مؤسس حملة "إحنا الشباب ياريس" لإنشاء مجلس نواب للشباب بديلًا عن مجلس الشورى، إنه يتم تشكيل لجان بالمحافظات بعد تلقى المكتب التنفيذى للحملة الكثير من طلبات الانضمام.

وأكد مؤسس الحملة فى تصريحات له، اليوم، أنه سيتواصل مع أعضاء المحافظات لتشكيل المكاتب التنفيذية فى كل محافظة لتكوين كيان قوى ومتكامل يستطيع تلبية مطالب المواطنين، وهناك طلبات من الأعضاء لتشكيل الحملة مرفقة بتصورات ومقترحات لنظام العمل بالمحافظات، مضيفًا أن المقترحات والأفكار التى قدمت سيتم دراستها جيدًا، تمهيدًا لإعلان المنسقين والمساعدين فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح التركى أن من أبرز الوجوه التى انضمت إلى الحملة الدكتور فؤاد عبد النبى الفقيه، والدكتور بهجت رشوان، أستاذ جامعى وناشط وكاتب سياسى، ومنسق الحملة بالفيوم، والذى أكد أن الدولة مطالبة ببناء جسور بينها وبين الشباب لحل مشاكلهم واستثمار طاقاتهم، وأن تُدخل الشباب كطرف فاعل فى كل المؤسسات بجانب الخبراء لصقلهم وإعدادهم للقيادة، مؤكدًا أن المستقبل لن يأتى إلا بتمكين الشباب وذلك تفعيلا للبند السادس من خارطة الطريق.
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مصر 365

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