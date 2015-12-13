أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الفريق مُهاب مميش يستقبل وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة

Google+ Print
الفريق مُهاب مميش يستقبل وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الفريق مُهاب مميش يستقبل وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة
استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق، ومستشار الجامعة للأبحاث العلمية والتكنولوجية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس.

فى البداية رحب الفريق مُهاب مميش بوفد الجامعة الأمريكية فى هيئة قناة السويس رمز الإرادة المصرية على مر العصور وواحدة من أهم الهيئات الاقتصادية المصرية، مُعبراً عن اعتزازه وتقديره للدور الثقافى والعلمى الرائد للجامعة الأمريكية بمصر متمنياً للجامعة وللقائمين عليها كل النجاح والازدهار.

وأكد الفريق مميش على أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة جاء فى إطار مخطط التطوير لقناة السويس وزيادة استيعابها للسفن العملاقة، وبالتالى رفع تصنيفها بما يخدم حركة الملاحة العالمية ويعيد لمصر دورها الريادى فى المنطقة.

وأوضح مميش أن قناة السويس رغم الظروف الصعبة التى مرت بها فى السنوات الثلاث الماضية لم تتوقف بها الملاحة ولو للحظة واحدة بل على العكس زادت من عائداتها، مؤكداً على أن قناة السويس لا تميز بين علم دولة وأخرى فى العبور.

استمع الحضور خلال الزيارة لعرض تقديمى يوضح مراحل تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومدى أهميته لخدمة حركة الملاحة العالمية وكيفية تكامله مع المشروع القومى للتنمية بمنطقة قناة السويس.

وفى نهاية الزيارة قام الفريق مُهاب مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس لرئيس الوفد الدكتور عمرو عزت سلامة، ودعا الوفد لجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»