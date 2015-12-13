الفريق مُهاب مميش يستقبل وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق، ومستشار الجامعة للأبحاث العلمية والتكنولوجية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس.

فى البداية رحب الفريق مُهاب مميش بوفد الجامعة الأمريكية فى هيئة قناة السويس رمز الإرادة المصرية على مر العصور وواحدة من أهم الهيئات الاقتصادية المصرية، مُعبراً عن اعتزازه وتقديره للدور الثقافى والعلمى الرائد للجامعة الأمريكية بمصر متمنياً للجامعة وللقائمين عليها كل النجاح والازدهار.

وأكد الفريق مميش على أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة جاء فى إطار مخطط التطوير لقناة السويس وزيادة استيعابها للسفن العملاقة، وبالتالى رفع تصنيفها بما يخدم حركة الملاحة العالمية ويعيد لمصر دورها الريادى فى المنطقة.

وأوضح مميش أن قناة السويس رغم الظروف الصعبة التى مرت بها مصر فى السنوات الثلاث الماضية لم تتوقف بها الملاحة ولو للحظة واحدة بل على العكس زادت من عائداتها، مؤكداً على أن قناة السويس لا تميز بين علم دولة وأخرى فى العبور.

استمع الحضور خلال الزيارة لعرض تقديمى يوضح مراحل تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومدى أهميته لخدمة حركة الملاحة العالمية وكيفية تكامله مع المشروع القومى للتنمية بمنطقة قناة السويس.

وفى نهاية الزيارة قام الفريق مُهاب مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس لرئيس الوفد الدكتور عمرو عزت سلامة، ودعا الوفد لجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة.