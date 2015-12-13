رئيس جامعة أسوان: بدء الدراسة بكلية دار علوم فى العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، أن الدراسة بكلية دار العلوم ستبدأ مع العام الدراسى الجديد 2016/2017، بعد الانتهاء من تجهيز مبانى الكلية ضمن إنشاءات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، والتى تعد طفرة لجامعة أسوان.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إضافة كلية دار علوم لباقى كليات الجامعة، يعد إنجازا جديدا، نظراً لأن كلية دار علوم من أهم الكليات التى تعمل على تخريج كوادر فى اللغة العربية، وتحافظ على الهوية العربية التى نعتز بها.