هيئة "الجولف" الاسكتلندية تمنع نادى ترامب من استضافة أهم بطولة بسبب تصريحاته

قالت صحيفة الإندبندنت أون صنداى، إن تصريحات دونالد ترامب ، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المسيئة للمسلمين والمكسيكيين وغيرهم، يبدو أنها ستحرمه من أن يخلد اسمه فى أنشطة لعبة الجولف المرموقة فى اسكتلندا، فبعد أن كان من المفترض أن يستضيف نادى "ترينبيرى" للجولف – الذى اشتراه ترامب العام الماضى- أهم بطولة فى العام، The Open، قررت هيئة الجولف ألا يحدث ذلك، نظرا لسمعة المرشح الرئاسى.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يسلم ترامب الفائز كأس البطولة، لأنها تقام فى ناديه، ولكن تصريحات ترامب المثيرة للجدل دفعت القائمين على اللعبة أن يعيدوا النظر، خوفا من أن يقاطع البطولة لاعبون دوليون ورعاة.

وأوضحت "الإندبندنت أون صنداى" أن مارتن سلامبرز الرئيس التنفيذى لنادى ساينت اندروز للجولف الملكى والقديم، كان من المتوقع أن يؤيد اتخاذ نادى "ترنبيرى" كمقر لإقامة البطولة فى 2020، إلا أن تصريحات ترامب التى وصف فيها المكسيكيين بالـ"مغتصبين"، ودعوته لبناء حائط على الحدود، أثارت دهشة القائمين على اللعبة وجعلتهم يتساءلون بشأن ما يمكن أن يفعله بعد ذلك، ثم جاءت بالفعل تصريحاته عن المسلمين، فكانت القشة التى قسمت ظهر البعير واضطرتهم لاتخاذ قرار بتغيير مقر البطولة.

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